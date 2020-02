Menschen, 10. Februar

Geburtstage, Spende, Abschluss und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Der Seniorenbund Zell am See, gratuliert nachträglich Elfriede Glatz zum 102. Geburtstag. "Sie ist für uns alle mit ihrer Tatkraft das beste Vorbild. "

Dr. phil sub. ausp. praes. Elisabeth Schwarz feiert heute, Montag, ihren 70. Geburtstag.

Die "SN" gratulieren weiters: Katharina Gruber (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Siegfried Gabriel (84), Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.

Spende

Bereits zum siebten Mal veranstaltete der Verein "BH Dijaspora Salzburg" ihren traditionellen Adventstand am Salzburger Christkindlmarkt. Durch den Verkauf von kulinarischen Spezialitäten aus Bosnien und Herzegowina konnten 1000 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt werden.

Abschluss

Sechs Teilnehmerinnen des Lehrgangs für Freiwilligenkoordinatorinnen erhielten vor Kurzem ihr Abschlusszertifikat: Odette Vreugdenhil, Uli Leitinger, Heidemarie Eher, Gaby Krasemann, Sabrina Reiter, Agnes Schmatzberger.



