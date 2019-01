Menschen, 10. Jänner 2019

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.baby.at

www.sn.trauer.at

Anzeige

Geburtstage

Margarethe Moser, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Greti Hofer aus Siezenheim feiert heute, Donnerstag, ihren 80. Geburtstag.

Marianne Santner (Bild: SN/Löcker) feierte kürzlich in St. Michael-Oberweißburg ihren 80. Geburtstag.

Pierre Feitler, Mitarbeiter in der Universitätsklinik für Geriatrie, Christian-Doppler-Klinik, feiert heute seinen 60. Geburtstag.



Gästeehrung

Zu einer ganz besonderen Ehrung kam es letzte Woche in der Pension Schierl in der Faistenau. Familie Kuß aus Mannheim sowie Familie Bellmuth aus Weinheim und Familie Kilian aus Absteinach verbringen ihren Urlaub seit insgesamt 145 Jahren in der Faistenau. Geehrt wurden Edith & Wolfgang Kuß für 35 Jahre, Frau Maren Kuß und Andrea Bellmuth für 30 Jahre, Herr Stefan Bellmuth für 15 Jahre und Familie Rita & Willi Kilian für 35 Jahre. Im Bild (v. l. n. r.): Vermieterin Nicole Winkler, Edith Kuß, Rita Kilian, Andrea & Stefan Bellmuth, Maren Kuß, Willi Kilian und Wolfgang Kuß sowie BM Josef Wörndl.



Quelle: SN