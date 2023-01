Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Schulrätin Gertrud Mackinger feierte am 31. 12. in Salzburg-Maxglan ihren 100. Geburtstag. Stadträtin Anja Hagenauer gratulierte am Montag herzlich - mit Blumen und Geschenkkorb inklusive.

Friedrich Haas, Hafnermeister aus Pfarrwerfen, feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag.