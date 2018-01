Menschen, 10. Jänner

Geburten, Geburtstage, Sponsion und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Gertraud Bauer aus Leogang vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

In St. Martin bei Lofer feiert heute Nikolaus Millinger seinen 80. Geburtstag.

Helmuth Judas, "Bürmooser Drachenboot-Papst" und Vizebürgermeister a. D., feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die gebürtige Münchnerin Sieglinde Rehrl feierte zu Silvester in Salzburg-Liefering in alter Frische ihren 75. Geburtstag.





Sponsion

Verena Vukovich, B.Sc., Bergheim, spondierte kürzlich an der FH Burgenland mit Auszeichnung zur Diplom-Ingenieurin für Gebäudetechnik und Gebäudemanagement.



(SN)