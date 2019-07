Menschen, 10. Juli 2019

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Christine Golser, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren 90. Geburtstag.Franz Aichinger in Strobl feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: GR Anton Rudolf (70), Pfarrer in Hallein; Josef Kerschbaumer (89), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig; Katharina Pabinger (86), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Katharina Schwaninger (87), Mitglied des PV, OG Zell am See; Franz Kocher (77), Hertha Gastberger (75), beide Mitglieder des PV, OG Grödig.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten kürzlich zum/zur:

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

Master-of-Arts-Studium: Ines Hollaus BA, Saalfelden; Kristina Lang BA, Salzburg; Christina Steubelmüller BA, St. Georgen/Gusen; Tamara Roxane Stangl BA, Oberndorf bei Salzburg; Greta Keily BA, Isabella Nening BA, Eva Schwan BA, Salzburg.

Naturwissenschaften:

MEd: Julia Lienbacher B. Ed. Univ., Abtenau.

BSc: Thomas Petermayr, Seewalchen am Attersee.

Mag. rer. nat.: Lisa Schelmbauer, Luftenberg; Julia Jäger, Tamsweg.

Dipl.-Ing.: Patrick Schuster B. Eng., Johannes Vollmer B. Sc., Salzburg.

MSc-Lehrgang: Alan Eduardo Pinos Sánchez, Salzburg.

Sportwissenschaften:

MSc-Lehrgang: Martina Rebnegger, Klagenfurt; Laura Moßner-Werner M.A., Prien a. Chiemsee; Sabine Dirschlmayr LLB. oec., Valentina Tomasi LLB. oec., Salzburg; Franziska Bernadette Breda, St. Gallen.

Katholische Theologie:

Mag. theol.: Markus Bäumler, St. Ottilien/D.

MA: Mag. phil. Katharina Weiss, Bregenz; Mag. rer. soc. oec. Johanna Steininger, Eichgraben; Barbara Gimmelsberger BEd, Elixhausen; Martin Auer, Lengau; Reiner Brugnara BEd, Lochen am See; Jutta Maria Angelika Spitzmüller, Oberschützen; Dr. Karl Michael Radner, Wien.

MSc-Lehrgang: Karl Thrainer, Ebbs.



