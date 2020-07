Menschen, 10. Juli 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Sponsionen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Josef Kerschbaumer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Der ehemalige Direktor des Blutspendediensts des Roten Kreuzes Salzburg, Walter Bermoser, feiert heute, Freitag, seinen 80. Geburtstag. Bermoser war maßgeblich am Aufbau des Blutspendediensts in Salzburg beteiligt. Darüber hinaus war er Mitglied der Geschäftsleitung des Landesverbands und ehrenamtlich für das Rote Kreuz tätig. Für sein Engagement wurde er vielfach ausgezeichnet.

Rosemarie Jöckl, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Mag. Alois Ramsauer feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Christine Golser (91), Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang; Katharina Schwaninger (88), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Katharina Pabinger (87), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang;

Jubiläum

Das 65-Jahr-Weihejubiläum begehen heute, Freitag, OStR Matthias Sagmeister (Saalfelden) und EDomkap. KR Franz X. Weikinger (Strobl).

Sponsionen

Universität Innsbruck, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät

MA: Zvedana Kevic (Hallein), Sebastian Messner (Saalfelden), Anna-Maria Krammer (Neukirchen a. Grv.).

Universität Innsbruck, Philosophisch-Historische Fakultät

Mag. phil.: Anna-Maria Krammer (Neukirchen am Großvenediger).



Quelle: SN