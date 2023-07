Menschen, 10. Juli 2023

Geburtstage, Abschlüsse, Spenden, Todesfälle

Geburtstage

Karoline Goiginger, Ehrenobfrau des Seniorenbundes, Ortsgruppe Gnigl-Langwied, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Anna Vorderleitner, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Bad Vigaun, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Erika Hessenberger, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Munderfing, feierte kürzlich ihren 70. Geburtstag.





Abschluss

Die Ausbildung an der Fachschule für Elementarpädagogik an der BAfEP in Bischofshofen haben kürzlich erfolgreich absolviert:

Christina Fritzenwanker, Laura Pichler, Selina Bacher, Emily Rossner, Britta Berner, Sarah Heim, Sümera Karayunusoglu, Sarah Höllwart, Aileen Puffitsch, Manuela Schranz , Leonie Göll, Jana Bacher, Aurelia Dums, Leonie-Emma Mattel, Leonie Pirker, Lea Holzner, Laura Haindl, Sandra Suntinger, Laura Hochwimmer, Emely Panzl, Elisa Oja, Vanessa Belaj, Lara Lukacevic, Anna Hellstern, Fiona Kreibich, Sabrina Schett-Hoffmann.

Spenden

Kühlender Schatten für heiße Ferientage: Dank eines Lehrlingsprojekts des Sonnenschutzherstellers Schlotterer in Adnet können Mädchen und Buben der Kinderwohngruppe im SOS-Kinderdorf Seekirchen den Hitzetagen gelassen entgegensehen. Die Lehrlinge Sophia Menneweger, Ivan Maric und Isa Demir haben gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Katja Fertil die Beschattung für den neuen Holzanbau der Wohngruppe geplant und montiert.