Menschen, 10. Juni 2021

Geburtstage

Josef Brüggl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute, Donnerstag, seinen 80. Geburtstag.

Hannelore Seitlinger aus Elixhausen feiert heute im Kreis ihrer Familie ihren 80. Geburtstag.

Peter Lindenthaler, Mitglied im Vorstand der Pfadfinder-Gilde Maxglan, wird heute 75 Jahre alt. Der Jubilar ist auch Mitglied mehrerer Chöre und war Volksliedreferent im Verband der Heimatvereine.

OSR Franz Stöger, Direktor der PTS Mattighofen, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Franz Siedl (71), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau.

Spende

Zur Eröffnung des neuen Spar-Supermarkts in Saalfelden überreichte Spar eine Spende von 2500 Euro für soziale Zwecke an die Gemeinde. Das Geld kommt vor allem Familien und Kindern in Saalfelden zugute.