Menschen, 10. März 2018

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Franziska Zachhuber feiert heute, Samstag, im Kreise ihrer Familie ihren 95. Geburtstag.

Katharina Schwaiger, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, vollendet heute, Samstag, ihr

85. Lebensjahr.

Werner Knotz aus Unken, feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Mathilde Haidenthaler (88), Bewohnerin im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Engelbert Absmanner (84), Austragsbauer vom Lippenbauer, Kemating; Anton Zischg (84), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof; Peter Lackner (79), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Irmgard Kletzmayr (76), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg; Silvia Kieszling (76), Bewohnerin im betreuten Wohnen der Seniorenpension am Schlossberg.



SONNTAG

Josef Feistritzer, Bewohner im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, feiert am Sonntag seinen 86. Geburtstag.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag:

Berta Scheiblbrandner (80), Mitglied des Pensionistenverbands Salzburg-Stadt; Margit Ladinig (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Heidemarie Riegler (69), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Josef Fagerer (65), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof; Johanna Fenninger (65), Neumarkt am Wallersee; Harald Stürzer (55), Mitarbeiter der CDK, Patiententransport.



(SN)