Menschen, 10. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Georg Ahollinger aus Freilassing, Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Diakon Anton Ernst Payer, Religionslehrer in Unken und St. Martin bei Lofer, Mitarbeiter von Kirche in Not, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Eduard Baier (88), Bewohner der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen; Katharina Schwaiger (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Anton Zischg (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Engelbert Absmanner (87), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Peter Lackner (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Spende

Bereits seit 2010 unterstützt die TFK Handels GmbH die Sonneninsel Seekirchen. Auch dieses Jahr hat sich das Unternehmen entschlossen, einen Teil des Budgets, das ursprünglich für Kundengeschenke zu Weihnachten gedacht war, an die Sonneninsel zu spenden. So kam es zu einer Summe von 3000 Euro.