Menschen, 10. März

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Josef Scherrer, Träger des Salzburger Verdienstzeichens um die Salzburger Volkskultur, feierte am Montag seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag:

Eduard Baier (87), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Engelbert Absmanner (86), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Anton Zischg (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Peter Lackner (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, und Margarete Riedlsperger (67), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Spende

Seekirchens Feuerwehrjugend spendete dem Verein "Rolling Home - Initiative frei:raum Rollstuhl" aus Seekirchen. Wie jedes Jahr beteiligte sich die Feuerwehrjugend Seekirchen auch heuer wieder an der Aktion Friedenslicht und sammelte dabei Spenden. In Anwesenheit des Ortsfeuerwehrkommandanten ABI Herbert Költringer übergaben die Jugendmitglieder mit ihrem Betreuer Georg Schmidhuber und dem Zugskommandanten der Hauptwache, BI Andreas Strasser, den Betrag von 3634,70 Euro, unter anderem für die Teilnahme an der Friedensflotte im Herbst, an Obfrau Martina Auberger, die mit ihrer Tochter gekommen war.



