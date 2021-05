Menschen, 10. Mai 2021

Geburtstage, Übergabe und Todesfälle

Geburtstage

OStR Dr. Martha Fennes, Professorin i. R. am Gymnasium der Ursulinen Salzburg und am WRG Josef-Preis-Allee, begeisterte Alpinistin, feiert heute ihren 100. Geburtstag.

Helmut Geiersberger vollendet heute in Bad Hofgastein sein 90. Lebensjahr.

Landesbranddirektor a. D., Ing. Harald Ribitsch, ehem. Landesfeuerwehrkommandant von Salzburg, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Ihren 80. Geburtstag feiert heute Erika Altenburger, Seniorchefin vom Haarteam Altenburger in Grödig.

Renate Schönberg, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, OG Riedenburg, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

In Oberalm feiert heute Margarethe Klabacher, Seniorchefin des gleichnamigen Transportunternehmens und Brennstoffhandels, ihren 70. Geburtstag. Die Jubilarin ist u. a. Obfrau des Seniorenbunds Oberalm und des Trachtenvereins "Barmstoana". 15 Jahre lang war sie ÖVP-Gemeindevertreterin in Oberalm und als Obfrau des Wirtschaftsbunds tätig.





Übergabe

Kommandoübergabe bei der Freiwilligen Feuerwehr Kuchl: Brandrat Rupert Unterwurzacher übergab nach 20 Jahren das Amt des Ortsfeuerwehrkommandanten an Hauptbrandinspektor Gerhard Scherfl. Die Funktion des Ortsfeuerwehrkommandanten-Stellvertreters übergab Hauptbrandinspektor Johann Struber an Oberbrandinspektor Johannes Struber. Als Kassier fungiert Oberverwalter Bernhard Saringer, Kassier-Stellvertreter ist Andreas Huber. Die Funktion der Schriftführer-Stellvertreterin übernimmt Verena Zimmermann.