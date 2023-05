Menschen, 10. Mai 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende, Auszeichnung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Dr. Martha Fennes 1921 in Innsbruck geboren, 1939 Matura in Salzburg und ab 1947 Lehrerin bei den Ursulinen und im Gymnasium in der Josef-Preis-Allee in Salzburg, feiert heute ihren 102. Geburtstag.

Walter Schreder aus Salzburg vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Nico Mol, Mitglied im Pfarrkirchenrat der Pfarre Taxham sowie Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan feiert heute den 80. Geburtstag.

Jubiläum

Rosa und Walter Holitzky aus St. Michael, langjähriger Fähnrich der FF St. Michel feierte kürzlich das Fest der goldenen Hochzeit.

Spende

"Taten statt Geld." So lautet das Motto von Hartl Bau bei der Hilfe für die Sonneninsel in Seekirchen. Die Premiere erfolgte 2019. Heuer setzten Experten von Hartl Bau mehrere Schallschutzmaßnahmen in den Familienzimmern um. Zudem wurde eine Zwischenwand im Bestand hoch gezogen. Die Hilfe im Wert von 4000 Euro wurde in der Sonneninsel mit großer Freude angenommen. Im Bild (von links): DI Dr. Nicolaus Parragh (Prokurist Hartl Bau) und Mag. Thomas Janik, Geschäftsführer der Sonneninsel Seekirchen.

Auszeichnung

Dr. Hansjörg Brunner aus Salzburg (Bild: SN/Notariatskammer für Salzburg) erhielt als erster Notar das Ehrenzeichen der Österreichischen Rechtsanwaltschaft. Die Auszeichnung überreichte Dr. Armenak Utudjian, Präsident der Österreichischen Rechtsanwälte, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Hotel Bristol in Wien. Utudjian betonte in seiner Laudatio die Verdienste von Hansjörg Brunner bei der Einführung und Weiterentwicklung der privaten Krankenversicherung der Freien Berufe. Brunner ist seit 25 Jahren Mitglied des Arbeitskreises für die private Krankenversicherung der Freien Berufe.