Menschen, 10. November 2020

Geburtstage

Josef Murauer vollendet heute,

Dienstag, seinen 90. Geburtstag.

Schulrat Alois Stadler, Hauptschuldirektor i. R. aus Oberndorf bei Salzburg, wird heute 90 Jahre alt.

Johann Pletz, langjähriger Inhaber und Wirt vom Steirer-Café in Salzburg-Lehen, feiert heute, Dienstag, seinen 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Christine Wagner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Spende

Der Lions Club Mittersill spendet 300 Euro für den Kulturverein KUHOBA: In den Sommerferien haben Kinder "Steckn Kunstwerke" gebastelt. Der Lions Club Mittersill (vertreten durch Christian Draxl und Stephan Kaltenhauser) hat die Werke ersteigert - gegen eine Spende an KUHOBA. Die "Steckn" sollen in Hollersbach bleiben. Sie werden beim neuen Kindergarten platziert.



Quelle: SN