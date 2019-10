Menschen, 10. Oktober

Geburten, Geburtstage, Promotion, Sponsionen und Todesfälle

Geburtstage

Josef Gastager aus Wals-Siezenheim vollendet heute, Donnerstag, sein 90. Lebensjahr. Der engagierte Gärtner hat einen der führenden Gartenbaubetriebe in Salzburg aufgebaut und war jahrelang als Funktionär für seinen Beruf tätig.

Seinen 80. Geburtstag feierte Andreas Grießner in St. Michael.

Die SN gratulieren ferner: Richard Bayer (76), Franziska Schweiger (69), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Beatrix Scheiblbrandner (66), Mitglied des PV, OG Zell am See.

Promotion

Dipl.-Ing. Stephan Krall aus St. Johann promovierte an der TU Wien zum Dr. techn.

Sponsionen

An der Universität Salzburg feierten vor Kurzem ihre Sponsion zum/zur:

Rechtswissenschaften:

LLB. oec.: Mag. iur. Andreas Gaggl, Salzburg; Michael Rettenwender, Schwarzach.

Mag. iur.: Julia Tagwercher, Altenmarkt; Kevin Gerner, Braunau; Melissa Agrinz LLB. oec., Bruckmühl; Anna-Maria Engl, Ebensee; Eva Foidl, Fieberbrunn; Agnes Fuchshuber, Göming; Fabian Josef Pullacher LLB. oec., Maishofen; Stefan Kirnbauer, Mattighofen; Sabina Sophie Brenter, Oberndorf; Sandra Neuberger, Ranshofen; Marlene Isabella Huber, Eva Katzlberger, Margot Zöttl, Salzburg; Sophie Gabriele Jauch, Seeham; Alexandra Glück, Seekirchen am Wallersee.



