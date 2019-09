Menschen, 10. September

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Josef Gansberger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Manfred Wirnsberger aus Grödig, Korporal der Uniformierten Schützenkompanie Grödig, feiert heute, Dienstag, seinen 65.Geburtstag.

Georg Maric, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Peter Germann, Bediensteter der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, feiert heute, Dienstag, in Neukirchen am Großvenediger seinen 60. Geburtstag.

Josef Fuchs, wohnhaft im Seniorenhaus Antonius, Hallwang, feiert heute seinen 81. Geburtstag.



Quelle: SN