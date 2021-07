Menschen, 10. und 11. Juli 2021

Geburten, Sponsion und Todesfälle

Sponsion

Andreas Grünschneder aus Nußdorf am Haunsberg hat an der FH Salzburg das Studium zum "Bachelor of Science in Engineering" erfolgreich abgeschlossen.

Wechsel

Am 6. Juli übernahm Dr. Reinhold Lassmann turnusmäßig die Geschicke des Lions Club Hohensalzburg vom scheidenden Präsidenten, Mag. Andreas Egger. Die Vorbereitungen für den 58. Lions-Flohmarkt, der am 15. und 16. Oktober 2021 im Europark stattfinden wird, sind schon im Gange. Mit den Einnahmen unterstützen die Lions bedürftige Menschen.