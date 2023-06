Menschen, 10. und 11. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Matura, Abschlussprüfung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Franz Asen, Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

SONNTAG

Christine Schwarzenbacher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert am Sonntag ihren 65. Geburtstag.

Der Dechant von Altenmarkt, Domkap. Mag. Ambros Ganitzer, vollendet am Sonntag sein 60. Lebensjahr.

Jubiläen

Walburga und Franz Kirchgassner aus Neumarkt feiern am Sonntag ihre goldene Hochzeit (50 Jahre).

Matura

Höhere Lehranstalt für Tourismus in Kleßheim:

Die Reife- und Diplomprüfung legten mit ausgezeichnetem Erfolg ab: Paul Kendlbacher, Katharina Santner, Anna Schwaiger, Jakob Eisl, Helene Malata, Aliyah Leandra Pancis, Anna Maria Schürrer;

mit gutem Erfolg: Valentin Paul Maximilian Gegenhuber, Anna Hagler, Ena Maxima Antonia Huber, David Petautschnig, Verena Maria Raidl, Nina Isabell Schattenberger, Matthäus Zarbl.

Abschlussprüfung

Hotelfachschule Ernährung und Sport in Kleßheim:

Die Abschlussprüfung legten mit ausgezeichnetem Erfolg ab: Magdalena Gruber, Markus Nguyen;

mit gutem Erfolg: Mia Hatz, Lea Helena Hofmann, Leonie-Clio Melanie Prodinger, Eva-Maria Schatteiner, Franziska Marie Seisser.

Wettbewerb

"Die Atemraubenden Pinzgaua" der Mittelschule Uttendorf holten beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb am Maltschacher See in Kärnten den ersten Platz. Platz zwei ging an das BG/BRG Gleisdorf in der Steiermark und Platz drei an die PTS Matrei in Osttirol. Gesucht waren die besten Nachwuchs-Ersthelferinnen und Ersthelfer in Österreich. 150 Jugendliche im Alter von 11 bis 19 Jahren nahmen am Wettbewerb teil. In Fünferteams traten die Jugendlichen in inszenierten Notfallsituationen gegeneinander an - bei fünf Praxis- und fünf Theoriestationen. Unter Zeitdruck ging es unter anderem um die Versorgung von stark blutenden Wunden, das richtige Verhalten bei Mountainbikeunfällen, die Reanimation mit und ohne Defibrillator sowie die spielerische Abfrage von Theoriewissen.