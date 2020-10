Menschen, 10. und 11. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Katharina Doppler feierte kürzlich im Seniorenwohnheim Liefering ihren 96. Geburtstag.

SAMSTAG



Irma Bommer feiert heute in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen ihren 95. Geburtstag.

Franziska Schweiger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Richard Bayer (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Beatrix Scheiblbrandner (67), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

SONNTAG



Ägidius Ebner, Salzburg, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Gertraud Gishamer aus Neumarkt am Wallersee, Qigong- und Gedächtnistrainerin, vollendet am Sonntag ihr 70. Lebensjahr.

Franz Hemetsberger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, und aktives Mitglied der Trachtenmusikkapelle Schleedorf, vollendet am Sonntag sein 70. Lebensjahr.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Brigitte Grabner (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Dorothea Schwarzbauer (81), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Herta Maria Helminger (69) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum.

Jubiläum

Theresia Kwang Tju und Rudolf Fürst, Bürmoos, haben sich am 10. Oktober 1970 das Jawort gegeben und feiern heute, Samstag, ihr goldenes Hochzeitsjubiläum.



