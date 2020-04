Menschen, 11./12./13. April 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Osterwochenende.

Geburtstage



SAMSTAG

Alois Schwaiger, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, feiert heute, Samstag, seinen 90. Geburtstag.

Marianne Lindner aus Grödig/ Fürstenbrunn feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Angela Kemetinger, Bewohnerin im Jakobushaus in Obertrum, feiert ihren 89. Geburtstag.

SONNTAG



Rupert Pfeiffenberger aus Embach feiert am Sonntag seinen

95. Geburtstag.

Maria Anna Fuchs aus Wals-Viehhausen feiert am Sonntag ihren

80. Geburtstag.

Hermine Graf aus Munderfing feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Günther Ikavec, langjähriger Ortsstellenleiter der Wasserrettung Bischofshofen, langj. Vizepräsident der Österr. Wasserrettung Landesverband Salzburg und Ehrenmitglied des Landesverbands, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Ingrid Kriz aus Krems feiert am Sonntag ihren

60. Geburtstag.

Sieglinde Übertsberger aus Straßwalchen vollendet am Sonntag das 60. Lebensjahr.

Weiters: Maria Unterberger (93), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius Hallwang; Sebastian Ebner (89), Matthias Pöckl (83), beide Mitglieder des Seniorenbunds Ebenau; Irmi Mödlhammer (66) aus Hallwang; Sylvia Pichler (65), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

MONTAG



Michael Nußdorfer sen., Altbauer vom "Baumanngut" in Maria Plain, feiert am Montag seinen 80. Geburtstag. Er ist Ehrenobmann der Brauchtumsgruppe Jung-Alpenland und Ehrenobmann der Arbeitsgemeinschaft für Volkstanz. Weiters wurden ihm mehrere Auszeichnungen u. a. der Ehrenbecher der Stadt Salzburg verliehen.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Josef Haslinger, Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang, vollendet am Montag sein 80. Lebensjahr.

Pauline Breinbauer (96), Bewohnerin in der Seniorenpension am Schlossberg; Elfriede Kofler (74) und Willi Heitzer (62), beide Mitglieder des PV/OG Grödig; Elisabeth Hager (61), Mitglied des PV/OG Zell am See.

Schulrat Brigitte Frenkenberger aus Seeham feierte gestern ihren

70. Geburtstag.



