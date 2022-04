Menschen, 11. April 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Elfriede Onrednik, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feierte gestern, Sonntag, ihren 70. Geburtstag.

Helmut Fischbacher, Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan, vollendet heute, Montag, sein 85. Lebensjahr. Fischbacher hat vor 60 Jahren die Pfadfindergruppe Parsch gegründet.

Waltraud Ragginger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute, Montag, ihren 80. Geburtstag.

GR Dr. Tharcise Onema, Pfarrer in Fusch a. d. Glstr. und St. Georgen im Pinzgau i. R., feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Martina Kogler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Montag ihren 70. Geburtstag.