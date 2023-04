Menschen, 11. April 2023

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Adolf Leixnering, ehemaliger Angestellter des UKH Salzburg, vollendete kürzlich sein 85. Lebensjahr. Der gebürtige Pinzgauer war jahrzehntelang aktiver Funktionär des Kriegsopferverbandes Salzburg.

Martha Seiwald, Ausschussmitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Ehrung

Andreas Grundbichler, Amtsleiter der Marktgemeinde Golling von 1997 bis 2023, wurde kürzlich zum Ehrenmitglied des Vereins der "Freunde des Museum Burg Golling" ernannt. In seiner Funktion als Amtsleiter und durch sein großes Interesse an der regionalen Geschichte prägte er die Entwicklung des Museums mehr als ein Vierteljahrhundert.

Schützen

Besondere Treffsicherheit bewiesen Jäger aus Lofer, St. Martin und Weißbach beim Hegegemeinschaftsschießen am Schießstand Kniepass in Unken. Georg Fernsebner schnitt am besten ab. Auf dem zweiten Platz landete Ilse Haitzmann vor Gerhard Hartl. Die Ehrenscheibe ging an Alexander Pfannhauser. Den Blattlsieg holte sich Franz Schmiderer. Beim Jägerschießen mit zwei Schuss auf 200 Meter siegte Ilse Haitzmann. Weiters wurden langjährige Mitglieder der Salzburger Jägerschaft für 40, 50 und 60 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Hegemeister Sepp Hagn vor.