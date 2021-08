Menschen, 11. August 2021

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Spendenübergabe und Todesfälle

Geburtstage

Marianne Kerschbaum aus Salzburg feiert heute, Mittwoch, ihren 90. Geburtstag.

Maria Liedl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, wird heute 85 Jahre alt.

Ehrung

Claude und Monik Friederici aus Remich in Luxemburg verbringen seit 20 Jahren ihre Urlaube in Faistenau im Hotel Alte Post. Eine Werbung für einen Aufenthalt im Winter weckte ihr Interesse für den Flachgauer Ort. Mittlerweile ist die Familie schon zu allen Jahreszeiten nach Faistenau gereist. Bürgermeister Josef Wörndl und Roswitha Winkler vom örtlichen Tourismusbüro überreichten den treuen Gästen die Ehrenurkunde. Gastgeber Andreas Teufl bedankte sich mit einem Geschenk.

Spende

Alexander Trauner von "Pinzgauer Versicherungsmakler e. U." hat zwei schottische Whisky-Raritäten gestiftet und für den guten Zweck versteigert. Das Ergebnis: 3000 Euro, die kürzlich der Caritas-Direktor für Salzburg, Johannes Dines, in Form eines Spendenschecks entgegennehmen durfte. Die Summe kommt je zur Hälfte den Lerncafés im Pinzgau zugute sowie Flüchtlings- und Migrantenkindern im Libanon. "Herzlichen Dank an Alexander Trauner für diese Spende. Kinder zu unterstützen, ist eines unserer wichtigsten Anliegen, ganz besonders in unserem ,Jahr der Kinder"", sagte Caritas-Direktor Johannes Dines bei der Scheckübergabe.