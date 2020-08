Menschen, 11. August

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Helmut Mayerböck, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Ulrike Wabscheg, Religionslehrerin in Eugendorf, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Weiters feiert Geburtstag: Sofia Wrabetz, (95) wohnhaft im Seniorenhaus Antonius in Hallwang.

Spende

Mit einer großzügigen Spende bedachten die ÖVP Frauen Pfarrwerfen um Sigrid Döllerer den Verein Rehkitzrettung und Copterassistenz Werfen-Pfarrwerfen-Werfenweng. Beim Dämmerschoppen der Trachtenmusikkapelle Pfarrwerfen überreichte die ÖVP-Damenrunde einen Scheck über 1000 Euro. Bürgermeister Bernhard Weiß wies in seiner Moderation auf den Wert der orts- und organisationsübergreifenden Arbeit des Vereins hin. In Kooperation mit der Bergrettung Werfen steht der Copter zusätzlich zur Rehkitzrettung ganzjährig für Einsätze der Bergrettung, Lawinenwarnkommission sowie der Feuerwehr zur Verfügung. Obfrau Irmgard Wimmer: "Nach einer ersten Saison, in der 28 Rehkitze gerettet werden konnten, freuen wir uns im Verein sehr über diese wertvolle Unterstützung!"



Quelle: SN