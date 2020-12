Menschen, 11. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Prof. Josef Riedmann, Ehrenbürger der Stadtgemeinde Zell am See, feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar war Leiter der Chor- und Orchestergemeinschaft Zell am See, Kapellmeister der Bürgermusik Zell am See und Leiter des Kammerorchesters Zell am See. Bis heute ist Riedmann begeisterter Klarinettist und Kammermusiker.

Oberst i. R. Johann Jäger, langjähriger BezGendKdt und Vizebürgermeister von Zell am See, feiert heute seinen 85. Geburtstag. Soeben ist im Handel sein neues Kurzgeschichtenbuch "Tatort Zell am See" (story.one) erschienen.

Notburga Schorn aus St. Koloman vollendet heute, Freitag, ihr 85. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Maria Friedl (79), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.



Quelle: SN