Menschen, 11. Dezember 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage



SAMSTAG

Hans Gruber aus Geretsberg feiert seinen 80. Geburtstag. Dem langj. Obmann der TMK Geretsberg und nunmehrigen Ehrenobmann wünschen seine Familie und die Musikkameraden viel Gesundheit.

Anna Maria Friedl, Bewohnerin in der Seniorenpension am Schlossberg, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr; Georg Eder aus Leogang, Schneider- und Säcklermeister im Ruhestand, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

SONNTAG

Hans Bichler feiert am Sonntag im Seniorenhaus Saalfelden seinen 99. Geburtstag.

Ewald Ramsauer, "Lumumba", langjähriger Gendarm in Hallein, nun wohnhaft in Steyr, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Spende

Die Firma hobex AG in Salzburg hat sich entschieden, auf die sonst üblichen Kundengeschenke zu verzichten. Die Spende in der Höhe von 5000 Euro geht dieses Jahr an die "Schmetterlingskinder/Debra Austria". Diese Weihnachtsspende hilft, große und kleine Patienten im EB-Haus medizinisch zu versorgen, wichtige Forschung von Epidermolysis bullosa voranzutreiben und für Betroffene in Not da zu sein, wann immer sie es brauchen.