Menschen, 11. Dezember

Geburtstage

Marianne Kocher aus Mariapfarr feiert heute, Mittwoch, ihren 80. Geburtstag.

Ernst Reitstätter aus Bruck an der Glocknerstraße feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Johann Jäger, Oberst i. R. aus Zell am See, feiert heute, Mittwoch, seinen 84. Geburtstag.

Spenden

Seit vielen Jahren spendet die Firma Sony DADC mit Sitz in Thalgau für den guten Zweck, anstatt weihnachtliche Kundengeschenke zu verteilen. Dieses Jahr unterstützt das Unternehmen die Salzburger Kinderkrebshilfe mit 5000 Euro. Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, bedankte sich im Namen ihrer Schützlinge für die Großspende bei Präsident Dietmar Tanzer.



Quelle: SN