Menschen, 11. Juli 2022

Geburtstag, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstag

Josef Rettenbacher, Mitbegründer des Erdbewegungsunternehmens Rettenbacher sowie der Erdbau Josef Rettenbacher GmbH, feiert heute, Montag, in St. Koloman seinen 80. Geburtstag.

Spenden

Robyn Li-Ann Dekker, Natalie Kopfer, Melanie Rehrl und Elvira Demirovic, Schülerinnen der Landesberufsschule 3 in der Stadt Salzburg, stellten für ihr Abschlussprojekt "Bathing Bad" duftende Badesalze her, die sie an ihre Mitschüler/-innen und im persönlichen Umfeld verkauften. So kam ein Betrag von rund 550 Euro zusammen, den die Schülerinnen vor Kurzem an Dominik Steinbichler für die Salzburger Kinderkrebshilfe übergaben.

Die Russischschüler/-innen der HAK und HLW Neumarkt kochten im Mai für beide Schulen und tischten ein "internationales Büffet" auf. Durch die rege Teilnahme und die Spendenbereitschaft der Schulgemeinschaft erwirtschafteten sie 3500 Euro für die ukrainischen Waisenkinder in St. Georgen im Attergau. Die Spendenübergabe in Form von Gutscheinen erfolgte vor Ort: Bei einer Exkursion erhielten die Schüler/-innen eine Führung durch das ehemalige Sanatorium Rupp, in dem die 73 Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern untergebracht sind, und verbrachten den Nachmittag mit den Kindern.

Hannah Gsenger, Sarah Moltinger, Lea Rettenbacher und Lorenz David, Schüler/-innen der Landesberufsschule 3, erweckten für ihr Abschlussprojekt alte Rezepte wieder zum Leben. Sie stellten mit ihren Müttern und Omas ein Kochbuch mit dem Titel "Omas Küchengeheimnisse" zusammen. Mit dem Verkauf verdienten sie rund 450 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe.