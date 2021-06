Menschen, 11. Juni 2021

Geburten, Geburtstage, Verleihung und Todesfälle

Geburtstage

Heidi Schitter in Salzburg-Aigen feiert heute, Freitag, ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin hat mit ihrer Initiative bewirkt, dass die Stadt Salzburg Bahnlärmschutzwände erhielt.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Elfie Klingspigl (76), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg.

Viridiana Wenger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feierte am Mittwoch ihren 70. Geburtstag.

Verleihung

Landesrat Josef Schwaiger hat zwei Berufstitel an langjährige Landesmitarbeiter verliehen. Anton Pacher-Theinburg (Landesveterinärdirektion) sowie Robert Kendlbacher (Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau) erhielten ihre Dekrete als Hofrat.