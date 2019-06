Menschen, 11. Juni

Geburtstage, Abschluss, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Elisabeth Tschaller, Mitglied des Seniorenbundes Kaprun, feierte kürzlich ihren 95. Geburtstag.

Friederike Ortler aus Salzburg feiert heute, Dienstag, ihren 90. Geburtstag.

Hans Leitinger aus Unken vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Elfie Klingspigl (74), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Wolfgang Höllbacher (69), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg.

Renate Hollaus vom Pensionistenverband, Ortsgruppe Zell am See, feierte am Samstag ihren 78. Geburtstag.

Abschluss

Am Ausbildungszentrum (ABZ) St. Josef (Schule für medizinische Verwaltung), Salzburg, haben die Diplomprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abgelegt: Lara Sophie Hahn, Anika Schörghofer, Nicole Mühlfellner, Amira Mukaeva, Amina Music; mit gutem Erfolg: Eva-Maria Schissl, Nadja Omeradzic.

Spenden

Die Salzburger Kinderkrebshilfe erhält großzügige Unterstützung aus dem Pinzgau: Johann Gögele und seine Saalfeldener Band Göko & Co sammelten bei Benefizkonzerten 1100 Euro und die Landjugend Niedernsill kam bei einer Osterparty auf 1000 Euro Spenden. Die Übergabe fand kürzlich beim 12. Trucker- und Countryfestival in Maishofen statt.

Unterstützung für die Salzburger Kinderkrebshilfe kommt auch aus dem Flachgau: Das Team des Eugendorfer Damensportstudios Mrs. Sporty rund um Inhaberin Evelyn Schlamp sammelte in den vergangenen Monaten rund 1500 Euro.

Soroptimist International Club Salzburg, ein internationaler Service-Club für berufstätige Frauen, unterstützt mit 3000 Euro den Verein "knack:punkt - Selbstbestimmt Leben Salzburg". "Knack:punkt" bietet Unterstützung, Beratung und Sensibilisierung rund um das Thema Behinderung.



