Menschen, 11. März

Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Manfred Schitter, Rosenthal-Verkaufsleiter i. R., feiert heute, Montag, seinen 75. Geburtstag. Seit 45 Jahren Mitglied des Kiwanis-Clubs Salzburg 1, u. a. leitet er seit zwölf Jahren die Aktion Peermediation-Ausbildung an Salzburger Schulen. Schitter war ehem. Stadtteilobmann der ÖVP und Obmann des Vereins Lebenswertes Aigen. Für seine Verdienste wurde Schitter vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Pro-Caritate-Verdienstzeichen des Landes.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Josef Feistritzer (87) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Margit Ladinig (77), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Josef Fagerer (66), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.

Spenden

Josef und Elisabeth Radauer vom Salzburger Hirtenadvent übergaben vor Kurzem eine Spende von 2400 Euro an Lebenshilfe-Präsident Michael Russ. Die Lebenshilfe Salzburg wird das Geld für barrierefreie Umbauten verwenden.

Thomas Wuppinger vom Wirtschaftsbund Lehen und Harald Kratzer, Bezirksobmann des Wirtschaftsbunds Stadt Salzburg, übergaben vor Kurzem eine Spende in Höhe von 1200 Euro an Dominik Steinbichler für die Salzburger Kinderkrebshilfe. Der Wirtschaftsbund Lehen sammelte auf dem Christkindlmarkt Lehen für die Kinderkrebshilfe Salzburg.



Quelle: SN