Menschen, 11. Mai 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

In Straßwalchen feiert heute Maria Gerg ihren 90. Geburtstag.

Maria Hofinger, Oberförsterswitwe, Fahnenpatin der Freiwilligen Feuerwehr und des Kameradschaftsbunds in Nußdorf am Haunsberg, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Dr. Raimund Wilhelm Knopp, Anästhesist, vollendet heute, Dienstag, sein 85. Lebensjahr.

Rupert Lindner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Gerhard Sommerlat aus Nußdorf-Weitwörth feiert heute den 70. Geburtstag. Sommerlat war langjähriger Mitarbeiter in der Anzeigengestaltung der "Salzburger Nachrichten".

Walter Mende, Volksschul-Oberlehrer i. R. in Bad Gastein, vollendet heute das 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Rupert Ebner (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.