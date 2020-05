Menschen, 11. Mai

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren: Rupert Ebner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert heute, Montag, seinen 80. Geburtstag.

Hilda Webersberger, Gruppenleiterin i. R. der Pensionsversicherungsanstalt, feiert heute in Obertrum am See ihren 96. Geburtstag.

Spenden

Bernadette, Helga und Franziska Fritzenwallner aus Kleinarl haben mit dem Verkauf ihrer selbst genähten abwaschbaren Gesichtsmasken 800 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt.

AustroCel Hallein spendet 2000 Schutzmasken an LH-Stv. Christian Stöckl und das Team der Landesklinik Hallein. Bei der Übergabe waren Bernhard Krill (CFO AustroCel Hallein), Michael Reschen (Ärztlicher Direktor Landesklinik Hallein), Asmira Abazovic (stv. Pflegedirektorin LK Hallein), Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und Reinhard Baumgartinger (Wirtschaftsdirektor Landesklinik Hallein) anwesend.

Die Privatkäserei Woerle in Henndorf spendete kürzlich 5000 Mund-Nasen-Schutzmasken an das Team der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Die Masken werden dort dringend gebraucht - sowohl als Schutzmaßnahme für die Weiterführung der regulären Forschungsprojekte als auch in der forschungsgeleiteten Lehre für Dissertationen und Masterarbeiten.



