Menschen, 11. November 2021

Geburten, Jubiläum, Wallfahrt und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Hofrat Dipl.-Ing. Robert Loizl, MAS, MTD, MBA, "Wasserbauchef" des Landes Salzburg feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Schulrätin Ulrike Westenthaler aus Mondsee feiert heute ihren

60. Geburtstag.

Jubiläum

Agnes und Josef Ehrendorfer feiern heute in Wals-Siezenheim das Fest der diamantenen Hochzeit (60 Jahre).

Wallfahrt

"Jagawallfahrt" in Kirchental: Zur "Jagawallfahrt" im Pinzgauer Dom zu Maria Kirchental in St. Martin bei Lofer kamen am Sonntag, 7. November, auch Jäger aus Tirol und Bayern. Die Messe zelebrierte Pater Ludwig, die Saalachtaler Jagdhornbläser (Bild: SN/Mayr) übernahmen die musikalische Gestaltung. Organisiert hatte die Wallfahrt Wildmeister Otto Haitzmann, Obmann der Jagdhornbläser - unter Ehrenschutz von Bezirksjägermeister Walter Herbst.