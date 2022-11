Menschen, 11. November 2022

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Ehrung, Sponsionen und Promotionen

Geburtstage

Otto Blaschitz aus Salzburg, Kfz-Spengler i. R., feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Oberstudienrat Mag. Dr. Gerhard Popp, Professor an der Tourismusschule Salzburg Klessheim, feiert heute, Freitag, seinen 60. Geburtstag.

Promotionen

An der Universität Salzburg

promovierten am Mittwoch zum/zur:

Dr. iur.: Lorenz Thaddäus Kern (Salzburg).

Dr. rer. nat: Maria Kerschbaumer (Kremsmünster).

Dr. theol.: Gudrun Becker (Linz).

Sponsionen

An der Universität Salzburg

spondierten am Mittwoch zum/zur:

Bachelorstudium:

BA: Jana Northcote (Ebbs), Nina Presslmair (Eberstalzell), Gina-Marie Skowronek (Grünwald, D), Magdalena Kaiser (Hallwang), Marina Simon (Köln), Clara Maria Fürst (Pregarten), Ariane Benedikter, Frederike Eleonore Müksch, Emma Pfahnl, Maria Riegler, Emilia Schatzl (alle Salzburg), Sophie Aberger (St. Gilgen), Theresa Faschinger (St. Pölten), Selina Urich (Vöcklabruck), Marlen Öllinger (Walding).

BSc: Merlene Schmidt (Salzburg), Katharina Anschober (Schwanenstadt), Jennifer Kastinger (St. Georgen am Fillmannsbach).

Masterstudium:

LLM.oec: Navruz Karaçam (Haag), Serge Nengali Kumakamba (Salzburg).

MA: Carina Oberleitner (Ansfelden), Marie-Christin Gebhardt, Vita Jerjomina, Sophia Reiterer (alle Salzburg).

MEd: Constanze Greger (Bergheim bei Salzburg), Anna-Maria Kerschbaumer (Bischofshofen), Teresa Spitzer (Ebensee), Raphael Feldner, Carina Geier, Judith Klanner (alle Linz), Daniela Melem (Mayrwies), Florian Johann Paulik (Ottnang am Hausruck), Alexandra Dankl (Salzburg), Julia Lechleitner (Zams).

MSc: Philipp Panwinkler (Linz), Veronika Lang, Jaqueline Mackedanz (beide Mühldorf am Inn, D), Kristina Ettlinger, Vedat Findik (beide Salzburg), Bernd Hans-Konrad Prostmaier (Winhöring, D).

Diplomstudium:

Mag. iur: Christoph Kahr (Gschwandt), Juliane Maria Windsperger (Munderfing), Lisa Altenberger (Saalbach), Vanessa Anna Schober, Nermina Đogić, Laura Rachel Anja Kronreif, Manuela Melissa Minatti, Paul Üblagger (alle Salzburg), Sophie Brodinger (Schleedorf), Vanessa Pejicic (Vöcklabruck).

Ehrung

Bundesminister Norbert Totschnig hat Ökonomierat Rudolf Rosenstatter aus Nußdorf (64) mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich geehrt - für seine langjährigen Verdienste um die österreichische Forstwirtschaft. "Rudolf Rosenstatter ist ein leidenschaftlicher Vorkämpfer für unsere aktive und nachhaltige Waldbewirtschaftung, für die uns viele andere Länder beneiden", sagte der Minister in seiner Laudatio. Rosenstatter ist unter anderem seit 2007 Bundesobmann des Waldverbands Österreich und Obmann von proHolz Salzburg.