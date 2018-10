Menschen, 11. Oktober

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer



Geburtstage

Hubert Roider aus Salzburg-Stadt, Mag.-Beamter von 1945-1989 und Mitglied der Stadtmusik Salzburg, feiert heute, Donnerstag, seinen 90. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Dorothea Schwarzbauer (79), Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch, und Herta Helminger (67), Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum am See.

Alois Wind, Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg, vollendet heute seinen 66. Geburtstag.

Jubiläum

Vor Kurzem feierten Gertraud und Paul Krichhammer aus der Gemeinde Wals-Siezenheim (Ortsteil Walserberg) das Jubiläum der diamantenen Hochzeit.



Quelle: SN