Menschen, 11. Oktober

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Promotionen, Spenden und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Georg König aus Salzburg vollendet heute, Freitag, sein 86. Lebensjahr.

Dorothea Schwarzbauer, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, feiert heute, Freitag, ihren 80. Geburtstag.

Anna Steiner, Organisations- und Pressereferentin im Salzburger Bauernbund, feiert heute, Freitag, ihren 60 Geburtstag.

RR Werner Meissl, seit über 36 Jahren aktiver, ehrenamtlicher RK-Mitarbeiter, Kolonnenkommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Rettungskolonne Salzburg-Stadt, vollendet heute, Freitag, sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Brigitte Grabner (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Herta Maria Helminger (68) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Alois Wind (67), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg.

Sponsionen

An der Universität Salzburg feierten vor Kurzem ihre Sponsion zum/zur:

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften:

B. Ed. Univ.: Barbara Louisa Promberger, Bad Ischl.

BA: Katharina Hafner, Salzburg; Kerstin Silvia Ramoser-Böhm, Grödig.

Mag. phil.: Mag. rer. soc. oec. Johannes Stumbauer, Freistadt; Magdalena Schlager, Salzburg; Sabine Wenighofer, Purgstall; Marie Theres Sturm B. Ed. Univ., Bad Schallerbach; Fabian Mairinger, Gmunden; Janine Öhm, Bischofshofen.

Master of Arts Studium: Alina Schober BA, Bad Vigaun; Emanuel Hasenauer Bakk. Komm., Bürmoos; Aylin Celebi BA, Salzburg.

Naturwissenschaften:

MEd: Christiane Ilse Pless BEd B. Ed. Univ., Wels.

BSc: Daniel Perdolt, Salzburg; Markus Finsterer, Weng; Dominik Wiesinger, St. Martin im Innkreis.

Dipl.-Ing.: Christian Andreas Müller B. Eng., Salzburg.

MSc Studium: Marcel Philipp Moser BSc; Michael Sebastian Saller LLB. oec.; Sandra Maria Frühwirth BA MSc, Salzburg.

MSc Lehrgang: Silindile Bonisiwe Nqobile Khethiwe Majola, Edenglen Ext 60; Juan Pablo Martínez Rico, Kolumbien; Ximena Jaqueline Cuenca Imaicela, Ecuador; Adalberto Manrique Ramírez, Kolumbien.

Sportwissenschaften:

Mag. rer. nat.: Birgit Buchegger, Salzburg.

MSc Lehrgang: Martin Peter, Mils.

Promotionen

An der Universität Salzburg feierten vor Kurzem ihre Promotion zum/zur:

Naturwissenschaften:

Dr. rer. nat.: Josie Antonucci Di Carvalho, Wilhelmshaven.

Dr. techn.: Dipl.-Ing. Günther Eder B. Eng., Salzburg.

Spende

Die Leikermoser Energiehandel GmbH feierte kürzlich das 60-Jahr-Jubiläum der Firma mit einem großen Fest im Hubertushof in Anif. Im Zuge dessen spendeten Franz und Markus Leikermoser 25.947 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Den Scheck nahm Heide Janik, Obfrau der Kinderkrebshilfe, entgegen.



