Menschen, 11. September

Geburtstage

Monika Maeder, Gründerin der ÖVP Frauenbewegung in Golling, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Ingrid Egger, Zwillingschwester von Monika Maeder, feiert heute ebenfalls ihren 75. Geburtstag.

Jakob Gschaider, Nebenerwerbslandwirt, ehem. Beamter beim Magistrat Salzburg, seit mehr als vier Jahrzehnten aktives Mitglied bei der Stadtmusik Salzburg, feierte am Sonntag die Vollendung seines 70. Lebensjahrs.

Weiters feiern heute ihren Geburtstag:

Engelbert Koffler (81), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof bei Salzburg; Berta Lanterdinger (79), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig; Prof. Werner Stadler (78) in Hallein; Edda Helga Morandini (78), Salzburg.

Quelle: SN