Menschen, 11. und 12. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Die Gnigler Dichterin Aloisia Wipplinger feiert heute ihren 94. Geburtstag.

Manfred Angerer aus Marktschellenberg, Mitglied des Untersberger Singkreises, feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

Dietmar Reiter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

P. Paul Weingartner OCD, Spiritual des Priesterseminars der Erzdiözese Salzburg, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Christine Graßelt, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Salzburg-Riedenburg, vollendet heute ihr 60. Lebensjahr.

Jubiläum

Auf 60 gemeinsame Jahre können Frieda und Anton Kremser in Mauterndorf-Steindorf zurückblicken. Sie feierten kürzlich das Fest der diamantenen Hochzeit.

Spenden

Kinder aus dem SOS-Kinderdorf Seekirchen verwandelten im vergangenen Advent braune Lebkuchenhäuser mit Schokolinsen, Zuckerguss u. a. in kunterbunte Leckereien. Ein Team von Toppits, einer Marke von Melitta Österreich, unterstützte die Kinder bei der Arbeit, die mit viel Freude am Werk waren. Zudem konnte Thomas Stangl, pädagogischer Leiter der Wohngruppe, kürzlich noch einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro aus den Händen von Melitta-Geschäftsführer Johann Harald Sammer entgegennehmen.

Bei der Bergheimer Traditionsbäckerei Rößlhuber gab es im vergangenen Advent wieder Naschereien für den guten Zweck. Durch den Verkauf von weihnachtlichen "Topfen-Germ-Zimt-Sternen" in den vier Rößlhuber-Filialen konnten 4172,80 Euro zu Gunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe gesammelt werden. "Da wir selbst Kinder haben, wissen wir, wie wertvoll Gesundheit bei Kindern ist", sagte Nicole Rößlhuber u. a. im Namen des gesamten Teams. Weitere 1000 Euro gingen an die Diabetikervereinigung.