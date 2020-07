Menschen, 11. und 12. Juli 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Wahl und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Ihren 80. Geburtstag feierte am Donnerstag Irmgard Hochreiner in St. Michael.

SAMSTAG

Engelbert Schönangerer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Weiters feiern am Samstag Geburtstag: Johann Sendlhofer (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

SONNTAG

Maria Anna Rauscher, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Gerlinde Ebner aus Salzburg, ehemalige Köchin der Altenpension Plainhof, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Ingrid Pertiller (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläum

P. Paulus Koci OSB, Salzburg, Rektor des Kollegs St. Benedikt, Mitglied von Pro Oriente und des Pastoralrats, feiert heute, Samstag, sein 40-Jahr-Priesterjubiläum.

Wahl

Der Turnverein Maxglan hat vor Kurzem seinen Turnrat neu gewählt. Helga Freinbichler wurde wieder und damit zum 15. Mal zur Obfrau gewählt. Die weiteren Mitglieder sind:

Obmann-Stellvertreter und Hallenwart: Helmut Durich; Kassierin: Christine Reischenbacher; Kassier-Stellvertreterin: Nicole Wallner; Schriftwartin: Brigitte Stoff; Standeswartin: Gertraud Breitfellner; Oberturnwartin: Luna Deusch; 1. Oberturnwart-Stellvertreterin: Regina Freinbichler; 2. Oberturnwart-Stellvertreter: Adolf Strohmeier; Schriftwart-Stellvertreterin: Sabrina Rath.



Quelle: SN