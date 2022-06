Menschen, 11. und 12. Juni 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

OSR Josef Wondrak aus Salzburg feierte kürzlich seinen 90. Geburtstag.

SAMSTAG

Josef E. Thaler aus Irrsdorf feiert heute, Samstag, seinen 70. Geburtstag.

SONNTAG

Brigitte Kogler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Jubiläum

Dionysius und Waltraud Ziller aus Seekirchen feiern am Sonntag ihren 57. Hochzeitstag.

Ehrung

Hofrat Mag. Johann Wiesinger war 30 Jahre Gemeinderat und Gemeindevorstand in Zell am Moos. Davon war er 18 Jahre als Vizebürgermeister und acht Jahre als Bürgermeister tätig. In Würdigung seiner Verdienste um die Gemeinde Zell am Moos hat der Gemeinderat beschlossen, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen.