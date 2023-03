Menschen, 11. und 12. März 2023

Geburten, Geburtstage, Fastensuppe und Todesfälle

Geburtstage

Martha Buchegger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feierte gestern, Freitag, ihren 70. Geburtstag.

SAMSTAG

Johanna Fenninger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Christian Wuppinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Harald Stürzer, Mitarbeiter in der Patienten-Logistik der Christian-Doppler-Klinik Salzburg, feiert heute, Samstag, seinen 60. Geburtstag.

SONNTAG

Brigitte Reiter aus Salzburg feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Susanne Jarosch aus Hallein feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Fastensuppe

Freitagmittag fand im Salzburger Kapitelsaal das traditionelle Benefiz-Suppenessen der Katholischen Frauenbewegung statt - im Rahmen der "Aktion Familienfasttag". Starköchin Johanna Maier und Schülerinnen der Landesberufsschule Obertrum kochten die Fastensuppe für den guten Zweck - eine Bärlauch- und eine Krautsuppe. Ausgeschenkt wurde diese von Erzbischof Franz Lackner sowie Schülerinnen und Schülern des Institute of Tourism and Hotel Management (ITH) aus Kleßheim. Die Gäste leisteten freiwillige Spenden. Der Erlös geht heuer an Arbeitsmigrantinnen auf den Philippinen. Weitere Fastensuppenessen finden in der gesamten Erzdiözese statt.