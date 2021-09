Menschen, 11. und 12. September 2021

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Hilde Huber aus Wildshut/St. Pantaleon vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Mag. Johann Ellenhuber, Vizeoffizial des Metropolitan- und Diözesangerichts, ehem. Militärdekan, feiert heute, Samstag, seinen 75. Geburtstag.

Ernst Hager, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Hans-Peter Berger aus Grödig feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Ehrung

Friedemann Bachleitner-Hofmann (77) wurde zum Ehrenpräsidenten des Österreichischen Apothekerverbandes in Wien ernannt. Dieser ist die Vereinigung der rund 1400 selbstständigen Apothekerinnen und Apotheker in Österreich. Bei der Ehrung anwesend: Apothekerverbandspräsident Jürgen Rehak sowie die Vizepräsidenten Thomas Veitschegger und Andreas Hoyer. Bachleitner-Hofmann war von 1987 bis 2012 Salzburger Apothekerkammer-Präsident und von 2006 bis 2011 Präsident des Apothekerverbandes. Er ist Honorarkonsul für Rumänien in Salzburg.