Menschen, 12. August 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Ing. Anton Kaiser, technischer Oberamtsrat der Bezirkshauptmannschaft Zell am See in Ruhe, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Elisabeth Kirschner, langjähriges Mitglied des Seniorenbunds Grödig, begeht heute ihren

90. Geburtstag.

In Forstau feiert heute, Mittwoch, OSR Josef Jäger seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Anna Neckermann (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



Quelle: SN