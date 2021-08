Menschen, 12. August 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Hofrat Mag. Edwin Gräupl, Landesschulinspektor in Ruhe und Ehrenstatthalter des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Georg Egger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Walter Feiersinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Jubiläum

Kürzlich feierten Mag. Liselotte und Dipl.-Ing. Wolfgang Fellinghauer aus Wals-Siezenheim das Jubiläum der goldenen Hochzeit.