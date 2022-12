Menschen, 12. Dezember 2022

Geburten, Geburtstag, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstag

Der frühere langjährige Hausarzt in Salzburg-Liefering, Dr. Heimo Kalss, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Er war jahrzehntelang als Leichtathletik-Trainer tätig und konnte seine Athletinnen und Athleten, die an Europameisterschaften in allen Altersklassen sowie Weltmeisterschaften (außer der allgemeinen Klasse) teilnahmen, zu über 100 Österreichischen Meistertiteln in allen Altersklassen führen.

Jubiläum

P. Tanysun Sunico SVD, Saalfelden, feiert heute sein 25-Jahr-Priesterjubiläum.



Edith und Hans Egger aus Kaprun feierten kürzlich das Fest der goldenen Hochzeit.