Menschen, 12. Jänner 2019

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

SAMSTAG

Walburga Brötzner aus Wals feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

Johanna Klinger, Mitglied des Seniorenbundes vollendet heute in Schleedorf ihr 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Josef Hörzing (70), Mitglied des PV Salzburg Stadt; Franz Obermeier (60); Ingrid Wieser (76), Mitglied des PV, OG Grödig; Anneliese Russegger (73), Mitglied des PV, OG Grödig; Franz Ebner (72), Mitglied des PVÖ, OG Hof.

SONNTAG

Maria Erbschwendtner, Hiaslbäuerin in Oberechning, Gemeinde St. Georgen bei Salzburg feiert am Sonntag, ihren 95. Geburtstag.

Heide Voglstätter (75), Mitglied des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Zell am See.

Viktor Kaluza, Filmemacher aus Wals-Siezenheim vollendet am Sonntag sein 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Maria Luger (91), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Alexander Maderegger, Bewohner im Seniorenwohnhaus Köstendorf feiert am Sonntag seinen 81. Geburtstag.



