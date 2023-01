Menschen, 12. Jänner 2023

Geburten, Geburtstag, Spende und Todesfälle

Geburtstag

Wolfgang Derntl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Spende

Der Spar-Supermarkt Pro Mente in Mühlbach am Hochkönig wurde in den vergangenen Wochen umfassend modernisiert. Anlässlich der Wiedereröffnung überreichten Spar-Vertriebsleiter Michael Pfund und Spar-Marktleiterin Barbara Schrempf eine Spende in Höhe von 1000 Euro an Alexandra Grebien (Administrative Leitung) für die Kinder-Jugend-Seelenhilfe von Pro Mente.