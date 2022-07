Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Adele Laimer, geboren in Lochen am See, feiert heute ihren 100. Geburtstag .

Dietlinde Candido begeht heute in Saalfelden ihren 90. Geburtstag.

Helmut Prähauser (80), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Saalfelden.