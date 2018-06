Menschen, 12. Juni

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Walter Irnleitner, langjähriger Landesbeauftragter für die Ausbildung von Pfadfinderleitern, feiert heute, Dienstag, in Salzburg-Langwied seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Georg Pfeffer (96), Bewohner des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden; Theresia Rassem (86), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Katharina Skalnik (77), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Rosa Gasteiger (72), Brigitte Kogler (71), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Martina Schöfegger (51), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig



(SN)